Når spaen er overstået, så fordyb dig i byernes skønhed

Det siges, at historien bag det livgivende vand går endnu længere tilbage, nemlig til den tysk-romerske kejser Karl 4. Han var på jagt engang i midten af 1300-tallet, hvor han fandt sin jagthund liggende hylende af smerte i et hul, hvorfra voldsomt hede dampe steg op. Kejseren fik hurtigt halet det lidende dyr op, men studsede over det varme vand i hullet, og det var da, at den første af flere varme kilder blev kendt.