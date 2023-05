»Min største drøm nu er at åbne en restaurant på Månen«

Hun er blevet kaldt ’The Pilgrim Chef’. Hendes jordomrejse har ført hende via michelinrestauranterne Alinea i Chicago, The French Laundry i Californien til Per Se i New York, Noma og El Bulli. For nogle år siden åbnede Najat Kaanache en lovprist restaurant i Marokko – men stjerner er der ingen af.