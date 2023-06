Sommerferie i Danmark: 6 nedslag fra en landsdel, jeg stadig ikke rigtig har opdaget

Det begyndte med en mail fra en læser. Jeg havde skrevet en lille stump om Lolland-Falster i avisen for et års tid siden. Om hvordan jeg aldrig helt har opdaget de to øer sydpå. At min fornemmelse var, at jeg ikke bare var gået glip af noget, men også, at der simpelthen var noget på færde.

Det var formuleringen ’noget på færde’, som læseren Henrik Mansfeldt Witt reagerede på. For ja, der var og er noget på færde. Og øerne er bestemt et besøg værd, skrev han. For nylig hev jeg så fat i Henrik Mansfeldt Witt for at høre, om han ikke ville fortælle mig noget mere og inspirere mig til en tur derned? Og i øvrigt – hvad er det konkret, han er så glad for ved Lolland, hvor han har haft sommerhus siden 2017?