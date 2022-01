Vild ingeniørkunst og bjergtagende udsigt: Kør igennem bjergets mørke og op til Europas højest beliggende togstation

Endestationen er Jungfraujoch i 3.454 meters højde, Europas højest beliggende togstation, som bliver besøgt af en million mennesker om året. Heroppefra er udsigten så betagende, at for mange besøgende er det en af den slags oplevelser, der står på listen over ting, der skal opleves, mens vi er her på Jorden. Her er koldt, den årlige gennemsnitstemperatur er minus 7,9 grader,

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her