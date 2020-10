Efter et mere end hektisk transfervindue tørner den 33-årige uruguayaner, Luis Suárez, nu ud for Atletico Madrid i den spanske La Liga. Og han fik en drømmedebut, da han scorede to mål, efter at være blevet skiftet ind i 70. minut i 6-1 sejren mod Granada.

