I ny bog om Serena Williams: »Jeg har seks kugler, nigger, og jeg har tænkt mig at skyde dig én gang for hvert dyr du slog ihjel«

Lad os tage til Californien, 2001, ud i ørkenen. Det er her, den store forårsturnering finder sted, Indian Wells. Serena Williams var 19 år gammel og godt kørende. Sammen med sin søster havde hun vundet Wimbledon og Australian Open i double. Spillet guldmedaljer hjem til USA ved OL i Sydney. Venus har vundet Wimbledon og US Open i single, de var godt på vej til at dominere verdenstennis, og nu skulle de spille på hjemmebane i den prestigefyldte Indian Wells-turnering.

Indian Wells er en lille by et par timers kørsel øst for Los Angeles, beliggende i den smukke Coachella Valley omgivet af bjerge og ørken. Tilbage i 1950’erne og 1960’erne tiltrak det mange Hollywood-stjerner, mens det i dag er Californiens mest populære by for folk, der har lyst – og råd – til at trække sig tidligt tilbage fra arbejdslivet. Palmetræerne står snorlige langs hovedgaden, hvor Gucci, Tiffany og B&O har butikker side om side med kunstgallerier og spa-saloner. Det er med Richard Williams’ (Venus’ og Serenas far) ord et sted, »hvor en sort mand bare har at opføre sig ordentligt«.