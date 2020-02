Dopingspøgelset dr. Ferrari, kapitel 4: Den bandlyste læge kaster skygger over Fuglsangs hold

Selv efter at være blevet udelukket fra al idræt til evig tid svæver Michele Ferraris navn over cykelfeltet som et dopingspøgelse. Særligt over Astana-holdet i de lyseblå trøjer, som han flere gange er sat i forbindelse med. Dette er fjerde og sidste kapitel i fortællingen om Michele Ferrari.