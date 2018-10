Claus Hjort på vej til Nato-topmøde: Trump er ved at nedbryde hele den etablerede verdensorden

Claus Hjort Frederiksen virrer lidt med hovedet, da han har opholdt sig et par sekunder i forsvarets Challengerfly. Selv om maskinens ti passagerer har placeret sig i fuld overensstemmelse med de foreskrevne retningslinjer, undrer forsvarsministeren sig over pladsfordelingen.

Han er blevet placeret tættest på sine nærmeste embedsfolk, så de kan bruge en del af flyvetiden på at briefe om de ventende møder i Nato om indviklede emner. Afskrækkelsesprofiler, nukleare planlægningsgrupper, georgisk medlemskab og betaling af cool cash til Nato-alliancens mange opgaver.

Men Hjort vil hellere straks i sving med den ekstraopgave, han har lagt ind i programmet efter en kaotisk Trump-sommer.

Politiken er inviteret med på turen frem og tilbage i VIP-flyet. I et par måneder har vi forsøgt at finde plads i kalenderen til et interview om Donald Trump, og hvad de tendenser, han repræsenterer, betyder for Danmark. Tiden er kommet.

»Skal jeg ikke bare sætte mig derover med det samme«, spørger Claus Hjort Frederiksen og peger i retning af vores sæderække.

Folk nikker. Ministersekretæren gør plads. Sekunder senere har den 71-årige sikkerhedspolitiske høg fra længe før fodnoteperiodens dage klemt sig ned i sit sæde. Han lægger for med at fortælle om, hvordan han som efterkrigsbarn er besjælet af en livslang begejstring for de sikkerhedsgarantier, som skiftende amerikanske præsidenter har udstyret »den frie verden« med.

Min forståelse af historien er, at små lande ingen handlefrihed har i en verden, der ikke er reguleret

Men vel at mærke sikkerhedsgarantier i et vidt forgrenet internationalt system baseret på regler, som sørger for, at også små lande har et ord at skulle have sagt, når organisationer som Nato, EU, WTO og FN udformer de internationale spilleregler.

»Det har ligget i kortene, at det skulle være regelbaseret. Min forståelse af historien er, at små lande ingen handlefrihed har i en verden, der ikke er reguleret. I sådan en verden bliver det de store lande, der dikterer vilkårene. Så har vi bare at indrette os efter det«, siger Claus Hjort Frederiksen.

Manden, som det indtil for få år siden var svært at få til at sige mange pæne ord om EU’s lyksaligheder, omtaler pludselig det europæiske samarbejde som en »velsignelse«. Igen fordi Danmark her har et ord at skulle have sagt.

Her er det anderledes med USA for øjeblikket. Donald Trump virker ifølge forsvarsministeren til at ville bryde hele den regelbaserede verdensorden ned. Hvilket Frederiksen er så bekymret over, at han finder hårde tillægsord som »nedbrydende« og »undergravende« frem fra vokabularet:

»Hele den gamle orden er ved at blive nedbrudt fra to sider. Den ene side er den amerikanske præsident, som har som et slags mantra om, at man skal nedbryde multinationale organisationer. Han har meget skarpe angreb på EU, han har angreb på Nato«, siger forsvarsministeren.

Han skynder sig at lægge til, at Donald Trump ikke er alene om det. For eksempel løber det forsvarsministeren »koldt ned ad ryggen«, når han hører en politiker som Morten Messerschmidt (DF) argumentere for, at »idealet er et fuldstændig atomiseret Europa eller EU«.

»Den anden undergravende magt er de populistiske anti-EU-bevægelser, som vi har i Europa med Brexit som flagskibet. I alle lande er der politikere, som ser en bedre verden ved at få opløst EU. Politikere, som gerne vil træde ud af EU«.

Siden gymnasietidens fascination af den demokratiske præsident John F. Kennedy har Claus Hjort Frederiksen holdt med de allerfleste amerikanske præsidenter. Også dem, det ikke var på mode at holde med, mens de boede i Det Hvide Hus. Ronald Reagan og George W. Bush for eksempel.

Som dansk minister ligger det stadig i Frederiksens DNA at tage politiske retningslinjer, der udstikkes fra den amerikanske præsident, dybt alvorligt. Men billedet er »blevet rystet lidt« i de seneste par år, siger han. På grund Donald Trump og hans måde at føre politik på.

»For en, der har kæmpet for det transatlantiske, virker det nogle gange lidt demotiverende. Alene tonen, der anvendes over for os. Som om vi er fjender! Vi har trods alt været allierede i 70 år. Det kan vel næppe være os, der er hovedfjenden. Men det virker som om, Vladimir Putin og Kim Jong-un er bedre venner. Det gør selvfølgelig, at man bliver lidt usikker på USA«, siger Claus Hjort Frederiksen.

Vi skal selvfølgelig lytte til, hvad USA siger. Det gør vi også

Det var i dagene før og efter Nato-topmødet i juli, at Donald Trump i en sensationelt venskabelig atmosfære mødtes med Vestens traditionelle fjender som den nordkoreanske diktator og den russiske præsident. Mens han brugte sprogets værste gloser om europæiske Nato-partnere med Tysklands forbundskansler Angela Merkel i spidsen. Hun var Putins »fange«, lød det fra Trump den ene dag. Den næste rådede han den britiske premierminister Theresa May til at lægge en stenhård kurs under Brexit-forhandlingerne for at opnå en fordelagtig handelsaftale med Washington.

Den stærkeste bestemmer

Claus Hjort Frederiksen har det dobbelt med Trump. En ting er stil og retorik. Noget andet er de formelle aftaler, der skrives ned på papir. De amerikanske forsvarsinvesteringer i Europa har han ikke en finger at sætte på. Formelt er det amerikanske engagement intakt, og rent logisk kan den danske forsvarsminister godt se fidusen fra et amerikansk perspektiv:

»Han sidder og tænker, at fordi vi er den stærkeste over for hvem som helst, er vi bedre tjent med bilaterale aftaler. Men det er klart, at jeg ser det fra et småstats-synspunkt. Det er det, jeg er sat til at tænke over. Vi kan ikke have nogen interesse i at få erstattet den strukturerede arkitektur med, at det er den stærkeste, der bestemmer«.

Claus Hjort Frederiksen afstår høfligt fra at begive sig ind i en direkte personkarakteristik af den amerikanske præsident. Julidagene i Bruxelles, London og Helsinki har han dog ikke noget imod at sammenfatte.

»Jeg tror, de fleste oplevede en meget stor frustration«, siger han.

I luftrummet er det blevet tid til frokost. Ministeren tager godt for sig af de udmærkede stykker smørrebrød med kryddersild, røget laks og grønne asparges. Han regner med, at måltidet skal holde længe, for han har absolut ingen forventninger til aftenmåltidet i Nato’s fine spisesal.

»Jeg ved præcis, hvad vi skal have«, siger Claus Hjort Frederiksen og hvisler med dyb sarkasme, at der utvivlsomt venter et mikroskopisk stykke kalvekød tilsat et par strimler gulerod og lidt grønt. Og en lille klat sauce i en eksotisk kulør.

»Selv er jeg jo mere til hakkebøf og hotdogs«, siger han.

Men pligten kalder, der er ingen vej udenom. Det er under den traditionelt højt prioriterede middagsdrøftelse, at de største danske interesser er på spil. Lige siden tiden som præsidentkandidat har Donald Trump tordnet mod de europæiske landes sparsommelighed på krudt, kugler og forsvar.

Igen og igen og igen har han krævet øjeblikkelige forhøjelser af forsvarsbudgetterne, så byrdefordelingen mellem de amerikanske og europæiske udgifter bliver mere ligelig. Af samme grund er burden sharing blevet tidens store buzzword i Nato. I amerikansk optik skal alle medlemslande død og pine og senest i 2024 bruge mindst to procent af deres bruttonationalprodukter på forsvarsudgifter.

Vi kan ikke under nogle omstændigheder nå op på to procent i 2024

På et topmøde i Wales tilbage i 2014 blev målsætningen opgraderet til officiel politik længe før Trump, da Barack Obamas var præsident for USA og Helle Thorning-Schmidt (S) var statsminister i Danmark.

Men nu sidder Claus Hjort Frederiksen på vagten. Uden evne, lyst eller politisk opbakning til at bruge alle de penge, Trump kræver. Da regeringen tidligere i år landede et seksårigt forsvarsforlig, lød aftalen, at Danmark når op på sølle 1,3 procent af BNP i 2024. En stigning fra de nuværende 1,1 procent ganske vist.

Men Donald Trump går ikke just og putter med, at han vil have noget nær en fordobling. Han accepterer ikke europæernes krumspring og modvilje mod at sætte lighedstegn mellem forsvarsvilje og et enkelt procenttal.

»Det, der frustrerer, er, at når man ser tilbage på Wales-topmødet, så handlede det ikke kun om penge. Det handlede om de tre c’er: cash (kontanter, red), capability (kapacitet, red.) og commitment (engagement, red.). Alle tre er afgørende. Men den amerikanske præsident ser kun på pengene«, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han vil ikke bebrejde Obama, Thorning-Schmidt og de andre politikere fra 2014 for at have nedfældet målsætningen om de to procent.

»Men man må sige, at fortolkningen har ændret sig gennem tiden. Se på ordlyden. Der står ’aim to move towards (sigtet er at arbejde henimod, red.)’. Det er lige pludselig blevet et fast mål«, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han nøjes med at ønske sig, at Donald Trump indimellem ville begynde at betragte glasset som halvt fuldt frem for halvt tomt. Og anerkende, at forsvarsudgifterne rent faktisk er hævet betydeligt siden 2014 – også uden for USA. Tilsammen med 550 milliarder ekstra kroner i forhold til 2014-niveauet – fraregnet USA.

Sådan er det bare ikke. Claus Hjort Frederiksen anerkender, at Trumps tordentale har »sat turbo på en udvikling, tidligere præsidenter også har haft som målsætning«. Han sætter streg under, at USA nu som før er hjørnestenen i dansk sikkerhedspolitik.

»Derfor skal vi selvfølgelig kæmpe for at fastholde et tæt samarbejde med USA. Vi skal selvfølgelig lytte til, hvad USA siger. Det gør vi også«.

Er der tale om en slags resignation?

»Jeg synes ikke, vi resignerer. Jeg ved ikke, om det bliver for følelsesladet. Men man bliver lidt ked af det, når dem, man ser op til, på en eller anden måde kører et løb, som strider mod det, vi har været fælles om. En international retsorden med regler og aftaler, der skal regulere vores samliv. Eller hvordan man nu skal udtrykke det. Det bliver lige pludselig erstattet af, at det er den stærkeste i klassen, der sætter tonen«.

Det er en form for frygt

Du er ligefrem ked af det?

»Ja, måske lyder det lidt sentimentalt«.

Men det handler vel også om følelser?

»For min generation har USA betydet så utroligt meget. Vi har været orienteret mod USA. De leverede rockmusikken. De har leveret velstand. De har på mange stræk været et forbillede for os, og de er det også for mange danskere i dag. Det at rejse til USA er noget, folk er rigtig glade for. Det er ikke bare for at tage en badeferie. Man skal køre Route 66. Der er så mange billeder i vores hoveder af USA«.

Men I har argumenteret for jeres syn på de to procent længe før topmødet. Hvad flyver så gennem hovedet på dig, når Trump på samme topmøde pludselig taler om, at målet i virkeligheden burde være fire procent?

»Det er svært at beskrive. En blanding af chok, vrede og frustration. Selvfølgelig har han ret i, at vi skal betale. Men altså. Det er blandede billeder, der danner sig. Det er ikke fordi, jeg synes, at man ikke skal være hård ved Europa. Ja, vi skal betale mere. Selvfølgelig skal vi det. Men når vi så samtidig ser voldsom ros til dem, som jo har været – ja, lad os sige fjender – så er det faktisk svært at forstå«.

Flyet er fremme. Møderne begynder om lidt. Nato’s nye hovedkvarter er et kontorbyggeri af den rigtig moderne type. Otte tårne i seks etagers højde er bygget ind i den samme gigantiske glasbygning, der først for ganske nylig er taget i brug af amerikanerne som de sidste. Forsvarsdiplomaterne er kun ved at finde sig til rette. Et nyt gigantisk staff center med svømmehal, fitnesscenter, tennis- og squashbaner åbnede sidste weekend.

I april flyttede de 35 danske diplomater, officerer og lokalt ansatte ind på den nye Nato-repræsentation, der er indrettet med nydelige kontorfaciliteter og fællesarealer i klassisk, arnejacobsensk ambassadeinteriør. Alligevel blev det bemærket, at kronprins Frederik ikke kunne dy sig for at kalde byggeriet et »Star Wars Space look-a-like«, da han indviede lokaliteterne.

Manden med alliancens store styrepind er Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg (S). Som generalsekretær har han opgaven med at forene Donald Trumps spenderbukser med de mere sparsommelige europæere. Umiddelbart inden middagsdrøftelsen om burden sharing er omtrent 100 journalister mødt op til Stoltenbergs pressemøde.