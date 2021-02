Eksploderet under coronaen: Højreekstremister rekrutterer børn gennem Fortnite og Minecraft

PROPAGANDA. Chatapplikationen Telegram var indtil for nylig et relativt frit sted at mødes for højreradikale grupper, herunder nogle af dem, der er beskrevet i denne artikel. Her kan du se noget af det propaganda, der er blevet delt på chatapplikationen. I dag har Telegram forsøgt at fjerne nogle af de højreradikale grupper. Men Politiken har i sin research let kunne finde propaganda på platformen.