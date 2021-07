LGBT-personer overfaldes, og regnbueflag brændes: Nu får højrepolitikere kritik for at puste til det had, Europa oplever

Volden fik bevægelsen til at aflyse en planlagt march for seksuelle mindretals rettigheder. De kritiserer i en udtalelse myndighederne for ikke at beskytte dem, men tværtimod give medvind til hadet mod lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner i det stærkt konservative land.

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her