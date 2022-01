Trumps kupforsøg slog fejl. I 2024 vil han være bedre forberedt

Det var dagen, hvor maskerne faldt. Hvor populismen, der over hele den vestlige verden har mobiliseret borgere til et opgør mod de gamle institutioner og autoriteter, viste sit udemokratiske ansigt. Donald Trump kunne ikke længere reduceres til en folkelig systemkritiker. Han nægtede åbenlyst at anerkende det demokratiske valg og prøvede at kuppe sig til magten. Tusindvis af radikaliserede amerikanere – opildnet af præsidenten og hans udokumenterede påstande om at være blevet frastjålet valget – brød igennem politiets barrikader, smadrede dørene og kravlede ind gennem knuste ruder for at indtage den ikoniske parlamentsbygning på Capitol Hill. Med en isnende selvretfærdighed filmede mange af dem sig selv og hinanden, mens de overfaldt betjente og jagede de sagesløse politikere for at forhindre den formelle godkendelse af demokraten Joe Biden som USA’s 46. præsident.

