»Selv om jeg er læge, har jeg gjort op med mig selv, at jeg er parat til at dræbe«

Doktor Oleksandr Rushkovskii ved godt, hans opgave er at redde menneskeliv. Men lige nu vil han bare slå russere ihjel. Han er en af Ukraines mange tusinde frivillige, der står i kø for at kæmpe og er parate til at ofre livet for deres land.