Hvem blinker først: Putin taler om atomvåben, og Biden vil have nedtrapning

De kunne matche Putins træk og sætte de amerikanske styrker på ’Defcon 3’ (niveau 3 ud af 5 niveauer i beredskabet, red.), som biografgængere kender som det øjeblik, hvor luftvåbenet aktiverer bombefly og atommissil-siloer, og ubådene sættes i højt beredskab. Eller den amerikanske præsident kunne vælge mere eller mindre at ignorere det og sende sine folk ud for at fremstille Putin som en, der endnu en gang fabrikerer en trussel, nu om Jordens undergang, på grund af en krig, han selv har startet uden at være blevet provokeret til det.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her