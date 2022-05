Den gyldne måge landede i Moskva for 32 år siden. Nu letter den igen

Januarkulden var bidende. Alligevel begyndte køen allerede at tage form ved 4-tiden om morgenen i hjertet af Moskva i 1990. Da dørene åbnede klokken 10, og duften af friture og hamburgere fes ud, var hundredvis af nysgerrige mennesker allerede mødt op.

For den gyldne måge var landet i Sovjetunionen. Det lysende, gule M var ikke bare fastfoodkæden McDonald’s’ logo, det var et løfte om nye tider. Tider med varer på hylderne, med valgfrihed og forbrugerøkonomiens indtog. I løbet af de følgende år opløstes Sovjetunionen, og markedskræfterne skyllede ind over landet.