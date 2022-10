Mange russere flygter til Tyrkiet: »Hvordan kan jeg være væk for evigt?«

Vi sidder på en lille terrasse i hans lejlighed på fjerde sal i Istanbul og kigger ud på Bosporus. I horisonten holder de store containerskibe i kø for at sejle igennem strædet, og moskeen kalder til bøn, netop som han begynder at tale. Maxim deler lejligheden med sin russiske bofælle Aleksej. For to uger siden kendte de ikke hinanden og boede stadig i Rusland, men da Putin 21. september annoncerede en delvis mobilisering, tog de begge en meget definitiv beslutning og forlod deres hjemland. Nu ved de ikke, hvornår de kommer tilbage, hvis de nogensinde gør.