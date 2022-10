Hvis Rusland sprænger Kakhovka-dæmningen i luften, er det langtfra første gang, at vand bliver brugt som et våben

Men med slaget om Kherson by i horisonten, er snakken begyndt at gå på en anden by cirka 70 kilometer længere øst, Nova Kakhovka. Her findes nemlig en stor dæmning og et dertilhørende vandkraftværk, som er blevet til et hedt emne, efter Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj i sidste uge anklagede sin russiske modpart for at planlægge en såkaldt ’false flag’-operation – altså med vilje at gøre skade på sig selv for at skyde skylden for det på en modpart med det formål at gå til modangreb – ved at sprænge dæmningen i stykker.