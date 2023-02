Maksym, jurist i international rådgivningsvirksomhed og løjtnant af reserven i Ukraine: »Det er en ret almindelig dag på kontoret. Folk taler meget om, at russerne snart vil invadere. Jeg føler på en måde også, at det vil ske – at de snart kommer. Men det virker samtidig som en surrealistisk tanke. Jeg fokuserer i stedet på, at det er sidste dag med mit onlinekursus i svensk. Jeg har studeret i Sverige og glæder mig allerede til næste niveau på kurset«.

Carsten Søndergaard, Danmarks daværende ambassadør i Moskva: »Jeg går, som jeg ofte gør, en tur gennem Gorkij Park og passerer den store Stalin-statue. Folk har fri, for det er Den Røde Hærs dag, og jeg regner derfor ikke med, at der sker noget i Ukraine i dag. Men jeg ved, hvor det peger hen. Efterretningerne er meget klare, og Putin har netop holdt en tale, der bekræfter min formodning om, at et angreb er forestående. Måske allerede i morgen. Udviklingen er blevet grebet af sin egen indre logik«.

Filipenko, mandlig illustrator i Kyiv: »Jeg er forholdsvis rolig. Jeg tænker, at russerne kun vil forsøge at indtage Donbas, for der er kampene taget til hen over den seneste uges tid. Derfor har jeg også overbevist min mor om at forlade Donetsk og komme her til Kyiv«.

Flemming Lentfer, general og Danmarks forsvarschef: »Det er måske for meget at kalde det en helt normal dag på kontoret, men den er heller ikke synderlig dramatisk. Det er gennem de senere måneder blevet tydeligere og tydeligere for os, at det her kan ende i et russisk militærangreb på Ukraine, så det er vi forberedt på. Og det har vi forberedt det politiske niveau på. Vi har også kaldt vores fregat i Guineabugten hjem til Østersøen, gjort en bataljon klar i Slagelse og sendt to jagerfly til Bornholm for at kunne deltage i afvisningsoperationer. Vi har indstillet os på, at den regelbaserede verdensorden er brudt sammen, fordi der er en magt med 5.000-6.000 atomsprænghoveder, altså Rusland, der vil ændre den globale sikkerhedsstruktur. Det er ikke en erkendelse, der lige er dukket op i disse dage. Vi har også allerede taget bestik af, at USA nu er optaget af Kina, og at Nato’s operationer i Afghanistan er blevet reduceret så hurtigt, at det hele endte i en evakueringsoperation ud af Kabul på 14 dage i august 2021. Tiden med de store militære operationer med nationsopbygning er måske ved at være forbi, og jeg har siden da brugt alle vågne minutter til at overveje, hvordan Danmark skal forholde sig til sådan en verden«.

Margrethe Vestager, EU-kommissær: »Det er en almindelig travl onsdag med møde i EU-Kommissionen, men der er også sådan en intens og afventende atmosfære, fordi så mange efterretninger bliver delt med hinanden. Der er meget stor bevidsthed om, at noget kan ske«.

Vladimir Sorokin, en af Ruslands betydeligste samtidsforfattere, der lever i eksil i Tyskland: »Jeg følger ikke rigtig med i nyhederne. Min kone og jeg kom til Berlin for tre dage siden og har travlt med at gøre den lejlighed i stand, hvor vi bor forår og efterår, mens vi om vinteren og sommeren bor i en forstad til Berlin. Det har stået mig klart, at Putin ville gå i krig for at ’befri’ de to ukrainske oprørsprovinser Luhansk og Donetsk, siden han i mandags holdt sit mærkelige møde med sit sikkerhedsråd. Det mindede om absurd teater og for nogen en ydmygelse. Det står mig bare ikke klart, hvornår krigen vil starte, og hvilken slags krig vi taler om. Vi har nærmest vænnet os til, at der i ni år har været ført hybridkrig i Østukraine«.

Ksenia Thorström, medlem af lokalrådet i Semenovskij-distriktet i Sankt Petersborg i Rusland, i eksil i Finland siden krigens start: »Jeg er på barsel og besøger familie i Finland. Jeg er hjemme med min datter på et år, og mens hun sover, lytter jeg til nyhedspodcasts og ser videoer på YouTube. Jeg lytter især til Oleksiy Arestovytj, der er en af militærrådgiverne til ukrainske præsident Zelenskyj. Han diskuterer med en russisk blogger, om der vil komme krig eller ej. De siger, at det vil være vanvid, hvis det sker. Jeg tænker det samme. Derfor tror jeg, at der højst sandsynligt ikke vil ske noget. Jeg er rolig i forhold til det. Hvem kunne finde på at starte en krig i det 21. århundrede?«.

Jeppe Kofod, daværende udenrigsminister: »Der er spørgetime i Folketinget, møde i Udenrigspolitisk Nævn, møder og samtaler med vores venner i rigsfællesskabet, med de andre partier, med ministeriet og relevante ambassadører. Europa er på vej i krig, og spørgsmålene flyver gennem mit hoved: Hvad vil der ske? Hvor langt vil Rusland gå? Hvor mange vil dø? Er vi parat, både som nation og i EU? Jeg føler, at vi er så klar, som vi kan være. Jeg har også forberedt familien på, at det er alvor, det her. ’Tænk, at de skal opleve det her’, løber gennem mit hoved, når jeg kigger på mine to døtre. Jeg tænker på min egen usikkerhed, da jeg var barn under den kolde krig«.

Kjeld Hybel, Politikens korrespondent: »Efter fire-fem timers biltur kommer vi frem til Kramatorsk. Putin har skruet op for krigstrommerne, men mange omkring mig siger alligevel, at de ikke helt tror på det. Vi tjekker ind på et hotel midt i Kramatorsk. Vi lader vores skudsikre veste blive i bilen, fordi vi ikke tror på, at der kommer krig i morgen«.

Ole Egberg Mikkelsen, ambassadør i Ukraine: »Jeg er inviteret til middag af borgmesteren i Lviv, som jeg kender personligt. Der er også andre ambassadører, da mange ambassader er flyttet til Lviv. Det er meget hyggeligt og hjemligt. Borgmesterens kone er med, og sønnerne serverer. Mens vi sidder og spiser, kan vi dog ikke lade være med at kigge på vores mobiltelefoner, hvor det strømmer ind med dårlige nyheder, og hvor det hele bliver mere og mere dystert. Hvad der vil ske, kan vi ikke vide, men alle tegnene på, at noget er under opsejling, er der«.