Togvogne fyldt med lig

Selv uden russiske uniformer er det ikke svært at se, at det er russere, forklarer Babich. De har altid en halskæde på eller noget i lommerne, der gør det let at identificere dem.

»Jeg har ikke været ude for, at det ikke var muligt. Så skulle de have være helt nøgne«, siger han.

»Når vi har dokumenteret det hele, lægger vi russerne i togvogne. Der er hundredvis af lig. Hundredvis! Jeg tror ikke engang, militæret har tal på dem«.

Men ligene køres ikke til Rusland, for der findes ingen mekanisme for udveksling af døde soldater, oplyser Aleksander Babich. Så de ligger bare der, i kølevogne på banegårde i større byer som Dnipro, Kharkiv eller Kryvyi Rih. Kolonner af togvogne fyldt med russiske lig.

En af Alexanders medarbejdere med en af tusindvis af granater skud af russerne mod Ukraine. Foto: Martin Lehmann

»Vi behandler alle lig med respekt«, understreger Babich. »Vi udplyndrer dem ikke. Vi tager billeder af alle de genstande, vi finder på ligene. Vi skriver rapporter, tager dna-prøver, registrerer ar og tatoveringer ... Alt registreres. Det øger chancen for, at vi en dag kan udveksle døde soldater med Rusland«.

Lige nu holder han »en pause fra ligene«, siger Aleksander Babich, Han skriver på et manuskript til en historisk dokumentarfilm og er med i en komité, som tager stilling til, hvilke russiske gadenavne og monumenter, der skal ændres eller fjernes i Odesa.

Hvad har arbejdet med ligene gjort ved dig?

»Jeg føler ikke, det har forandret mig. Jeg arbejder med de døde, som jeg arbejder med at pakke årepressere eller andet udstyr«, svarer Babich. Det lyder lidt, som om han mest prøver at overbevise sig selv om, at alt er, som det plejer at være. »Jeg har ingen mareridt«, insisterer han.

»Måske har jeg et beskyttende panser af hård hud omkring mit hoved ...«.

Ikke flere tårer?

Babich laver en cirklende bevægelse med højre hånd omkring sit hoved.

»Måske har jeg en mur i min hjerne, som forhindrer mig at jeg bliver skadet. Jeg har virkelig ikke tid til at lade mig gå på af det. Når jeg holder fri fra dette forfærdelige arbejde, har jeg travlt med alt muligt andet«, siger Babich.

For eksempel var han for et par måneder siden med til at træffe beslutningen om at fjerne statuen af Katarina den Store, den russiske kejserinde, der var med til at grundlægge Odesa. Nu er der i stedet plantet et enormt ukrainsk flag på Katarinas fundament i hjertet af den historiske bydel.

Jeg prøver at få Babich tilbage på sporet. Et eller andet må den næsten et år lange krig vel have gjort ved ham? Han gør opmærksom på, at krigen allerede begyndte i 2014, da Putin annekterede Krim-halvøen, og prorussiske separatister erobrede en del af Donbas.

»Så det er næsten ni år med krig. Efterhånden har jeg så meget hård hud omkring hovedet, at jeg næsten ikke mærker noget ...«.

Han tøver en anelse.

»Bortset fra at jeg er mere træt. Men hver gang jeg føler mig træt, så siger jeg til mig selv: Hold nu kæft og tag dig sammen! Vores soldater har det meget værre, og det er min stærkeste motivation. Sådan har alle frivillige det. Fysisk og mentalt er det meget hårdt«.

I december sov Aleksander Babich næsten ikke i to uger. Så gik han til lægen og fortalte, hvad han arbejdede med. Lægen foreslog ham at lægge sit liv om.

»Og så gav han mig nogle sovepiller. Jeg har også prøvet med alkohol, men det virker ikke. Jeg bliver ikke fuld«, siger Babich, som synes, det går bedre nu.

»Krigen er blevet en vane, vi har vænnet os til luftalarmerne. Vi har ikke flere tårer for de døde. Det er blevet en del af vores liv. Krigen er blevet en blanding af statistik og hverdag, fordi vi lever med den hver eneste dag«.

Men selvfølgelig vænner man sig ikke til den, krigen. Og den beskyttende mur i hans hoved er intet bevendt, når han besøger kirkegården, hvor mange af hans soldatervenner ligger begravet.