Amerikansk journalistlegende forsvarer sine anklager om USA’s rolle i Nord Stream-sabotagen

Den amerikanske graverjournalist Seymour Hersh har igen trukket overskrifter. Denne gang med en artikel, der anklager USA og Norge for at stå bag sabotagen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Siden offentliggørelsen har kritikken haglet ned over Hersh, der blandt andet anklages for at være utroværdig. I et eksklusivt interview med Politiken svarer Hersh på kritikken og fortæller om sit syn på den omdiskuterede sabotage af gasrørledningerne.