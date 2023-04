Enken, torturofferet og den studerende, der blev hurtigt voksen

Det er mere end et år siden, at Putins soldater angreb Ukraine, og de blodige kampe kan næsten føles som hverdag, også i landet, der er blevet invaderet. Men hver dag bliver menneskers liv skrevet om. Politikens Bo Søndergaard og Jan Grarup har kørt langs frontlinjen mod øst og mødt dem, der har mærket krigen. Her er historien om tre ukrainske liv, der aldrig bliver de samme.