Mens Biden opsøger sine irske rødder er Trump gået i kødet på ham

Præsident Joe Biden går op ad en stentrappe i borgruinen Carlingford Castle i Irland og standser op for at se ud over det stålgrå Irske Hav, hvor hans tiptipoldefar på mødrene side stævnede ud mod Amerika i 1849.

Nede på jorden står musikere med sækkepiber og spiller en original sang med titlen ’A Biden Return’ for at fejre den 80-åriges seneste besøg i sine forfædres hjemland. Irsk støvregn drypper ned over præsidentens baseballcap.