Kunstig intelligens smadrer de mest erfarne spillere i Stratego

Jeg kan stadig huske, da jeg som dreng spillede det svære og nervepirrende brætspil Stratego sammen med min lillebror ved det røde bord i det lille køkken i mit barndomshjem.

Hvis jeg kunne fornemme, at jeg var på vej til at tabe spillet - hvis min stærkeste brik feltmarskalen for eksempel blev taget af min lillebrors spion, eller hvis hans minerydder fjernede en bombe lige foran det spilafgørende flag - kunne jeg godt finde på med armen at feje alle spillebrikkerne væk fra spillepladen og ned på gulvet.