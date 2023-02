Forskere undersøger, om en tur op i 4.400 meters højde ved Sortedamssøen i København kan forbedre hukommelsen

Et hold danske psykologer er parat til at teste, om folk med depression og bipolare lidelser kan komme af med deres hukommelses- og koncentrationsbesvær ved at løse opgaver i tynd luft, som ville svare til at sidde på toppen af Mont Blanc. Tre psykologistuderende og Politikens videnskabsredaktør testede, hvordan det nye højdetræningsrum virker på menneskekroppen.