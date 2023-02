Ung dansk fysikkomet slår til igen: »Det er en helt usædvanlig tidlig og fantastisk start på en forskerkarriere«

Et hold astrofysikere med den 24-årige Albert Sneppen i spidsen har opdaget en uventet geometri, da to neutronstjerner i en fjern galakse stødte sammen i en kæmpe eksplosion. Eksplosionen kan måske bruges til at regne universets præcise udvidelseshastighed ud. Den udfordring har det unge fysiktalent allerede kastet sig over.