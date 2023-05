Da Sara Lind Jepsen laver et lodret snit i bugen på den bedøvede mus og blotlægger fordøjelsessystemet, som til forveksling kunne ligne et menneskes, kigger den 77-årige professor Jens Juul Holst nysgerrigt med over skulderen.

Sara Lind Jepsen lægger et kateter ind i den arterie, som normalt forsyner tarmvæggen med blod, og et andet kateter ind i den vene, som leder blodet væk fra tarmvæggen.