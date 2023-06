Forsker kalder det hjernens supergear: Jo mere vi dagdrømmer og lader tankerne vandre, desto gladere og mere kreative bliver vi

Vores tanker er på vandring i op til halvdelen af vores vågne timer. Og det viser sig at være et af hjernens allervigtigste gear. For når vi dagdrømmer og lader tankerne gå deres egne veje, er vi ikke bare gladere og mere kreative. Det er også i den tilstand, vi regner andre mennesker ud, forstår vores fortid og prøver at forudse fremtiden.

