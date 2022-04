En enkelt dags sejlads fra Antarktis lukkede isen sig om Endurance og holdt det fast i de næste 10 måneder. Og så begyndte kampen med kedsomhed og fortvivlelse. Billedet kan ses på udstillingen 'Shackleton’s legacy and the power of early Antarctic photography' på Royal Geographical Society i London. Foto: Royal Geographical Society . Foto: Royal Geographical Society (with Ibg)