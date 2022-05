Museumsdirektør: Neandertalerne regnede også med, at det her var deres verden

At den historie nok siger mere om os end om neandertalerne, er vi først i de seneste år gået i gang med at få banket ind i vores store, selvglade hoveder, i takt med at vi så småt er begyndt at forstå, hvad de egentlig var for nogen, disse mennesker, som allerede længe havde levet i Europa, da vores forfædre og -mødre kom vandrende hertil fra Afrika. Og måske derfor forstår vi også bedre, hvorfor det ikke blev dem, der klarede skærene. Men os.

