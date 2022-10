Harvard-professor: Du topper professionelt, længe før du tror – og ødelægger dig selv, hvis du slider for at følge med de unge

Allerede sidst i 30’erne topper vores smidige kreative evne til at forstå og opfinde nyt. Og kører man bare ekstra på i forsøg på at være med helt fremme, kan det få store personlige omkostninger, advarer den amerikanske samfundsforsker Arthur C. Brooks. Men, siger han: Hvis man i stedet satser på de evner, som bliver ved med at vokse, kan anden halvdel af livet blive den bedste.