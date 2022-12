Danmark misforstår coronavirus, siger kendt professor: »Jeg tror, at de fleste folk hos Statens Serum Institut faktisk slet ikke forstår virus. Det er ret skræmmende«

Mens WHO siger, at alle skal gøre alt for at tøjle spredning af coronavirus, går Danmark i den modsatte retning og fravælger vaccination til alle, masker, tests og nu også selvisolation. Kendt dansk professor i USA forstår ikke den danske tilgang, for den luftbårne virus er fortsat alvorlig, og senfølger plager mange, siger han.