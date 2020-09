De er som alle andre unge piger. Lige bortset fra at de ved, hvad de skal de næste tre-fire år. De skal lære Koranen udenad. Ord for ord for ord ...

Den tyrkiske fotograf Sabiha Çimen fotograferer koranskoler for piger – en verden, der er fremmed for de fleste. Men ikke for hende. Som 12-årig blev hun selv sat til at lære den hellige bog udenad. Vers for vers. Ord for ord for ord ... Se hendes vinderbilleder fra World Press Photo. Og 15 andre vindere fra verdens mest prestigefulde fotokonkurrence.