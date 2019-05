Vælg det bogstav, der passer på dig.

Foto: Maud Lervik

A Det er kun pladderhumanister og andre svagpissere, der gider skåle i mindre end enlitersglas, så jeg tager selvfølgelig til Grøften i Tivoli. Krusene er store, og så kan man også få sig en ordentlig dyrlægens natmad. Mig og vennerne snakker om guldaldermalerier og synger ’Kong Christian stod ved højen mast’ mere end én gang. Hen på aftenen får jeg vinket til servitricen med en lidt for stiv arm og portvinssky på overlæben. Ups, vi håber ikke, at nogen så det.

B Det må gerne være lidt gakket, når der alligevel skal skejes ud, og vi fejrer livet. På LGBTQIA-baren Monastic har de både darkrooms, bollegynger og gode drinks. Dét er sgu da fedt!

C Jeg slår et smut forbi Ravelinen i håb om at få 10-12 fadøl med gruppeformanden, inden jeg (for at markere afstand til kultureliten) vender næsen mod Brøndby Stadion på jagt efter nogle helt almindelige danskere at feste med. Spiser pølsemix i de sene nattetimer, mens jeg forsøger at glemme, at Morten Østergaard også findes efter valgnatten.

D Vi er faktisk nogle, der er kede af, coken blev umoderne, men så er det godt, Aqua-Lene har åbnet ny natklub og restaurant på Skovridderkroen. Jeg tager på Pangea, og selv om det er ’Instagram-venligt’, håber jeg primært at kunne snapchatte en magnumflaske Moët eller en selvlysende flaske Grey Goose.

E »Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner«, reciterer jeg fra Johannesevangeliet, kapitel 15, vers 13, i våbenhuset, mens vennerne og jeg bliver enige om, at det nok går bedre næste gang. For, ja ja, måske det ikke blev til den store valgsejr, men vi holdt en god og næstekærlig tone, og det vejer tungere.