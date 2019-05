Ibyen guider til folketingsvalget: Lad din smag i cocktails afgøre dit kryds i stemmeboksen

Ved du heller ikke, hvad du skal stemme til folketingsvalget?

Lad din smag i cocktails guide dig. Ibyen foretager her vælgeranalyse baseret på din cocktailfavorit. Vi kalder den Ibyens valgkoholguide.

Find din yndlingsdrink herunder og læs, hvor du bør sætte dit kryds.

Quizzen er fuld af fordomme, men til gengæld omtrent lige så pålidelig som resten af internettets valgtests.

Long Island Iced Tea

Du har valgt Long Island Iced Tea, som er en decideret pærevælling af alkohol. Her er både rom, tequila, vodka og Cointreau. Du bekymrer dig ikke så meget om selve smagen – det vigtige er, at det virker. Og det gør drinken med sine omtrent 10 centiliter sprut. Altid.

Foto: Jens Dresling Long Island Iced Tea.

Du skal stemme på Socialdemokratiet, som går til valg på et opgør med blokpolitikken.

Der er ikke meget, de har tænkt sig at udelukke fra deres (pærevællings)politik. Heller ikke selv om det måske ikke passer så godt sammen. Ligesom din yndlingsdrink sætter socialdemokraterne nemlig pragmatik og effektivitet højere end idealer (helt ærligt, hvad laver fire forskellige slags alkohol i den samme drink?!).

Espresso Martini

Du har travlt, hvis du skal nå at få indfriet alle dine mål og samfundsomvæltende planer blandt andet om at nedlægge skattesystemet. Du har med andre ord ikke rigtig tid til at drikke alkohol, fordi du ved, at det er en downer.

Heldigvis har du fået smag for drinken Espresso Martini, et vaskeægte koffeinkick, der holder dig vågen hele natten. Du stemmer på Klaus Riskær Pedersen. Og drikker din Espresso Martini på Café Victor.

Strawberry Daiquiri

Du bliver naturligt tiltrukket af ting, der er røde, og det er ikke tilfældigt, for du har en socialist i hjertet. Og Strawberry Daiquirien er lækker, men på en folkelig, jordnær måde.

Du skal stemme på Socialistisk Folkeparti, og når du skal have din drink, søger du selvfølgelig for, at den er lavet med danske økologiske jordbær og serveret med genbrugssugerør. Ellers vil du ikke have den. For du går ind for, at CO 2 -udslippet reduceres med 60 procent inden 2030, og i den kamp er der ingen handling, der er for lille.

Aperol Spritz

De sidste par år har det nærmest været umuligt ikke at spotte Aperol-drikkende danskere i byens gader og stræder, ja, drinken har nærmest ikke kunnet klare sin egen popularitet. Som Ibyens madklummeskribent skrev: Vejen til helvede er brolagt med Aperol-terrasser.

Foto: Maud Lervik Aperol Spritz.

Insisterer du alligevel på, at den bittersøde orange drink er din drink, bør du stemme på Radikale Venstre, som har mistet coolnessfaktor ligesom spritzen.

Ved valget i 2011 fik de 17 mandater, hvilket var nærmest en fordobling, men tabte dem igen ved valget i 2015, hvor de måtte tilbage til 8 mandater. Men måske er en revival allerede på vej? Du er selvfølgelig ikke sådan en, der stemmer, som vinden blæser. Du er trofast. Du er radikal.

Skinny Bitch

Danskvand og vodka. Nemt. Simpelt. Ingen gak og løjer.

Hvad der betyder noget for dig, er, at alle kan være med. Drikker du Skinny Bitch, handler det ikke om, at du gerne vil tabe dig. Det er en kæmpe misforståelse af drinken. Dit valg af drink handler om, at du godt ved, at du ikke behøver tage mere, end du har brug for.

Der skal være nok til alle, mener du, og med kombinationen af vodka/danskvand kan man komme langt selv for et ikke så stort budget (tip: du kan få 70 cl. Vlakoff-slavevodka for 60 kr.). Du stemmer selvfølgelig Enhedslisten. Det kan der ikke være nogen tvivl om.

Champagnebrus

Kære champagnebrusfan. Du skal stemme på Alternativet.

Champagnebrus.

Hvorfor? Fordi Alternativet lancerede sig selv som et grønt parti frem for bare at placere sig i den røde eller blå ende af den fordelingspolitiske akse. De skabte deres egen neongrønne farvekode i et af deres politiske laboratorier, og den er blevet en vigtig del af partiets brand og identitet.

Derfor skal den grønne farve optræde så mange steder som muligt. Og derfor naturligvis også i drinks. Når Champagnebrus er din foretrukne drink, tyder det på en skæbnesvanger forbindelse mellem dig og Alternativet. Og så er den giftiggrønne drink jo rimelig cute.

Brandbil

Nej, en Brandbil er måske ikke det mest 2019-agtige, man kan drikke, men drinken har en særlig plads i dit hjerte, fordi det var den, der til et halbal i Jylland i tidernes morgen fik dine øjne op for alkohol.