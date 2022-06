»Jeg har altid været mest til kvinder. Jeg har også været forelsket i et par stykker af dem«

På Nørrebro ligger Slottet. Med regnbueflag, dildoer og seksualundervisning forsøger plejehjemmet at skabe et frirum for byens ældste LGBT+-personer. Dem, der er født i efterkrigstiden, har været aktive i kvindebevægelsen, har oplevet aids-epidemien invadere København og som ofte har følt sig ensomme.