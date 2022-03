Lærke Marie Olsen står frem og bryder tabu, som er meget sjældent blandt eliteidrætsudøvere

Lærke Marie Olsen er Danmarks store judohåb. Men uden for judomåtten kæmper hun en anden kamp. En kamp mod ocd og angst. En kamp, som sommetider har fået hende til at tvivle. For selv om judoen er hendes frirum, kan presset og forventningerne få tankerne til at løbe løbsk.