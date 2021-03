Ung forfatter med mørk fortid: »Jeg troede nærmest hver eneste nat, at nu ville han gøre det. Nu ville han slå hende ihjel«

Han var fem år, da faren begik selvmord. Siden indtraf, hvad han kalder ’den egentlige tragedie’: De nye mænd i morens liv. Med en anmelderrost biografisk debutroman har Glenn Bech nu forsøgt at bjærge sig selv ved at erindre sig tilbage til barndommens Horsens. Vi gik med den voksne Glenn Bech rundt i den by, det har kostet ham år at komme ud af.