»Du skal bare lige vide, at de sidste to, der har interviewet mig, har jeg næsten fået til at græde«

Da Amalie Langballe modtog Debutantprisen, blev hun for første gang overbevist om, at hun havde et talent. Men hun blev ikke glad. Hun blev bare lettet, fordi de på Lindhardt og Ringhof, der havde udgivet bogen, blev glade. Hun havde bevist sit værd, og hun sagde til sig selv, at nu måtte hun slappe af i et år. Det overholdt hun nu ikke.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her