Ibyens madklumme: Helvedes inderste cirkler er belagt med Aperol-terrasser Når ferien lukker de faste vandhuller, og de øvrige lokker med udendørsservering, trækkes storbyen ned i provinsiel middelmådighed.

Kære København – du har holdt ferie længe nok, og du skal komme hjem nu!

Lige så uproblematisk vort forhold er resten af året, når den første forårssol titter frem, når den første sommerdag rammer, når du giver mig ly for efterårsvinden og regnen, eller når sneen dæmper dine lyde, lige så svært har jeg det med dig i sommerferien.

Mikroportræt Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse? »43, skribent og tekstforfatter« Hvilket København foretrækker du – det i dag eller det dengang? »Jeg foretrækker absolut nutidens København. Jeg er nul procent sentimental endsige slumromantisk. Det ’gamle’ København, den by jeg flyttede til, var bare en stor provinsby med få lysende, kulinariske højdepunkter« Hvis du kunne blive beamet tilbage til det gamle København, hvilken restaurant, bar eller værtshus ville du så helst besøge? »Jeg kunne godt tænke mig at have været på 90’eren med Dan Turèll. Jeg vil også gerne have oplevet Otto Brandenburg blive smidt ud af Det rene glas. Jeg er født fem år for sent til at have oplevet Krasnapolskys heyday. Det var slut, da jeg flyttede til byen i midten af 90’erne. Det kunne jeg ellers have haft en del morskab med« Vis mere

Du ændrer dig. Du lader stå til. Og du gør mig rodløs.

Her er så stille. Byen ligger vindblæst, afbrændt og øde hen. Som om alt gik i stå ved et tryk på en knap, og halvdelen af livet lige pludselig forsvandt.

Som vandrer jeg rundt i et Palle Nielsen-litografi, som en tilfældig gæst i en by, der ingen interesse har i mennesker.

Det er en kulisse.

Følelsen bestyrkes yderligere af, at mine vandhuller holder lukket.

Jeg bryder mig ikke om det.

Jeg føler mig tilsidesat. Og det kommer bag på mig hvert år.

Jo, jo, jeg under dem skam ferie – restauratørerne, kokkene, tjenerne og barpersonalet. Bestemt.

Men jeg bliver provokeret, når de lukker biksen i mit nabolag for blot at åbne den på Roskilde Festival eller andre festivaler.

Som om festivalpublikummet er vigtigere end mig. Som det enebarn jeg er, bruser jalousien i mig.

Det at tage i dørhåndtaget til en af mine yndlingsbarer eller -restauranter blot for at finde den låst er ydmygende.

Jeg kigger straks over skulderen for at se, om nogen skulle stå og kigge på. Det ville være pinligt. Og så ser jeg pludselig sedlen i døren: »Vi holder ferie ...«.

Mere læser jeg ikke, før jeg vender om på hælen og skridter i den stik modsatte retning.

Jeg bliver rasende! Har en lang og ophedet indre monolog, hvor jeg lover mig selv aldrig at sætte mine ben dér igen.

Den dag, de åbner igen efter ferien, er jeg naturligvis tilbage. Som den første. Smilende.

Du tvinger mig til at tage nye steder hen og drikke min kaffe, min øl. Spise mine østers. Det kan føre til gensyn med gamle vandhuller, i andre bydele sågar, det kan føre til møder med gamle bekendte, der som mig færdes de samme steder, i de samme tidslommer, og det er skam lystigt nok.

Men tag ikke fejl. Jeg er kun på gennemrejse. Tvunget af omstændighederne. Der går et år, før jeg er tilbage igen, og jeg skænker jer ikke en tanke i mellemtiden.

En af grundene til, at jeg bor i byen, er min trang til anonymitet, til at være i fred.

Det kan lyde paradoksalt, men alle og enhver ved jo, at man aldrig er så alene som i mængden.

Poe beskrev det i ’Massemennesket’. Benjamin flere steder i ’Passageværket’.

Byens styrke er – ud over dens evne til at fremelske skønheden i grimheden – dens evne til at anonymisere individet.

Aldrig er man så synlig som på Torvet i en provinsby.

Den anonymitet, som byen skænker mig på alle andre tidspunkter end i sommerferien, benytter jeg til når som helst at kunne gå ind et sted og drikke en øl eller en flaske vin på en værdig måde.

På et ordentligt sted, hvor jeg kan lide at komme. Et sted, hvor lyset, uanset tidspunket, falder rigtigt, efterlader mig i det rette skær. Blandt ligesindede i fyldte etablissementer.

Men om sommeren er også det anderledes. De steder, der holder åbent, er tomme indenfor, for de har udendørsservering. Og intet sted i byen er man så synlig som indenfor i den tomme restaurant eller bar, når alle andre sidder udenfor.

Jeg fatter ikke, hvorfor folk sidder udenfor. Jeg har aldrig fattet det. Jeg hader at spise og drikke udenfor. Der er enten for varmt eller for koldt, det blæser, eller også frisker det ikke nok, og jeg kan absolut ikke ignorere regndråber.

Jeg afskyr den måde, min mad ser ud på under åben himmel; den smager også anderledes. Fersk.