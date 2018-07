Sisse Sejr-Nørgaard: Farvel Vesterbro – nogle gange måtte jeg fjerne blodsprøjt fra mit navn på dørtelefonen, så jeg kunne invitere gæster til at ringe på

Mikroportræt

Sisse Sejr-Nørgaard

Alder og beskæftigelse?

»35 år, journalist og radiovært«.

Hvad er det bedste ved Vesterbro?

»At det ligger så tæt på hav og natur, men samtidig er tæt på københavnerliv og stærk filterkaffe. Jeg elsker, at der er plads til at være barn, ung, forelsket, voksentræt, narkoman og/eller forsømt; alle mødes alligevel i boulevardens græs om sommeren«.

Hvad er så – hånden på hjertet – det værste?

»At jeg ikke længere er på fornavn med bodegabartenderne, og at Tanja fra Sommersted ikke længere råber hej. At Carlsbergbyggeriet vandt, og der nu er et Barad-dûr – mørkt tårn – i et Mordor af provinsbutikker, som våger over os. Og at Scandic indtager Kødbyen. Meget kan de byde kødbyen, men Scandic? Come the fuck on«.

Hvad glæder du dig til på Nørrebro?

»Nyt udsyn, nye farver og de næste mange års søgen efter favoritsteder«.

