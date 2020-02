Har du brug for en diskolur?

Har din ven lavet en houdini?

Eller savner du bare dine sjakalinas?

En tur i nattelivet har sit helt eget sprog alt efter alder og hjemstavn. Derfor har Ibyens mangfoldige redaktion her slået hovederne sammen for at lave den ultimative guide til nattelivets udtryk og slang.

Listen er alfabetisk og rummer udtryk på tværs af generationer, så mormor kan forstå dig, når du brokker dig over mængden af flaskeludere, og så du ikke selv bliver forvirret, når momse pludselig snakker om at få perler i skægget.

Skål og velkommen!





A

Appelsinfri: Okay, de fleste ved nok, at når nogen ’ikke er helt appelsinfri’, så er det, fordi de er stærkt berusede. Men vi har taget udtrykket med, fordi vi ikke kan finde ud af dets oprindelse. Altså ... hvad fanden betyder det egentlig? Går man på sproget.dk, henviser de til en slangordbog fra 1957, der gætter på, at udtrykket bygger videre på en eller anden gammel historie om, at appelsinsaft skulle være slang for spiritus. Vi er ikke sikre på, at vi køber den.

B

Bord: At købe ’bord’ er at reservere et bord og/eller område på natklubben. Det betyder som udgangspunkt, at man køber en flaske sprut eller champagne for til gengæld at være sikker på at komme ind og have et sted for sig selv. Bruges af nogle for at vise, at de har penge nok.

C

Champagnevask: En skik, der efter sigende stammer fra Sverige, hvor man køber den ydelse at få hældt en flaske champagne ud i vasken. Det er en måde at blære sig med sine mange penge på. Det dekadente trick opstod, da dele af Sverige skærpede den i forvejen skarpe alkohollovgivning. Man forbød at sprøjte med champagne, og derfor fandt nogen på at købe to flasker: en til at drikke, og en til at hælde ud. Skikken fik en del medieomtale i Sverige, også selv om det ikke vides, hvor udbredt metoden egentlig er.

D

Diskomis: Det kvindelige kønsorgan efter en nat på dansegulvet, med alt hvad der hører sig til af sved og sjatter. Kan også bruges om en kvindes kønsorgan efter cirka tre dage på festival, hvor bademulighederne ikke er lige så gode som hverdagens.

Diskopik: Samme som diskomis, bare om mandlige kønsorganer.

Diskolur: En 30-minutters lur, inden man tager i byen. Kan især være nødvendig efter en lang dags arbejde, eller hvis det er tredje dag i træk, man skal ud at feste. Kan eventuelt også være en lur, man tager i skødet på sin venner under en bytur. Pas dog på ikke at blive opdaget af en eventuel vagt. En diskolur foretaget på klubben kan være udsmidningsgrund.

Discofinger: At give nogen finger i et hjørne af dansegulvet (ellers eventuelt toilettet). En af de mest snaskede måder, man kan være intime på.

Diskosnav: At kysse (med tunge) midt på dansegulvet. For eksempel med en, der bare tilfældigt stod ved siden af.