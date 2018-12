20 unge patruljerer byens natklubber: Club Mafia kæmper mod gramseri og diskrimination på dansegulvet

Natklubejer:

Derfor hyrer vi Club Mafia

Sebastian Ayala Henriksen ejer natklubben Ved Siden Af, der ad flere omgange har hyret Club Mafia.

Hvorfor hyrer I Club Mafia?

»Det største problem, vi har, er at mænd ikke kan opføre sig ordentligt, er for fulde eller for nærgående. Vi ser hver aften mænd, der ikke forstår et nej, og det kan ødelægge oplevelsen for en pige, der bare gerne vil danse i fred. Fordi jeg selv er mand, oplever jeg det aldrig – jeg ser det kun ske. Club Mafia kan gå personen, der er blevet trådt over tæerne, i møde på en meget bedre måde, fordi de ved, hvordan det føles. Som arrangører har vi oplevet, at det kan være svært at tage det nødvendige ansvar i sådanne situationer, og dørmændene har en anden mere sikkerhedspræget tilgang til tingene. Når Club Mafia er her, tager de noget ansvar fra min skuldre«

Hvad siger gæsterne til, at i har nogle til at rende rundt og holde øje med dem?



»Det er noget nyt, at Club Mafia er til stede. Generelt tror jeg, at gæsterne tager godt imod dem. De er jo meget søde og prøver bare at forklare reglerne for safer space-festerne. Når de tager fat i mændene, forstår de fleste det. Eller lader som om, de forstår det. Og hvis ikke de gør det, tager Club Mafia en dørmand i hånden og går hen og fortæller dem, at de skal droppe deres åndssvage opførsel. Gæsterne skal forstå, at pigernes regler er lov på Ved Siden Af. Siger de god for én, er vedkommende god. Siger de, han skal ud, skal han ud«.

Risikerer I ikke, at gøre problemet værre ved at have et overvågende element til festen?



»Nej, det synes jeg ikke. Pigerne er ikke særligt overvågende. De hygger sig, drikker øl og er til stede på en venlig måde. Det er også derfor, jeg vælger at sige, at jeg ikke vil have en dørmand gående inde på dansegulvet. Jeg har desuden et indtryk af, at mange kvinder i Danmark vælger ikke at gå i byen, fordi de ikke kan få lov til at gå i fred. Så problemet er stort. Den elektroniske klubkultur på den måde, som vi gør det, er i fremdrift. Der kommer nye steder og nye til miljøet hele tiden, og de kender ikke nødvendigvis til vores måde at feste på. Spørger man ældre folk i miljøet, fortæller de, at det i gamle dage ikke var noget problem, fordi technomiljøet var en subkultur. Men det er det ikke i dag. Kig bare på vores adresse (ved Rådhuspladsen, red.). Derfor føler vi, vi bliver nødt til at opdrage vores publikum«.

