Der bliver gjort lidt grin med, at kvinder altid går på toilettet sammen. Men der er en grund

Det er langtfra første gang, at kvinders utryghed i gadebilledet kommer i fokus. Forud for debatten om, at kvinder bliver udsat for vold og overgreb af den simple årsag, at de er kvinder, ligger både hele #MeToo-bevægelsen og den engelske bølge ’Text me when you get home’, som tidligere har sat kvinders frygt for at gå rundt alene om natten på dagsordenen. Så sent som 14. februar bad politiet om hjælp fra beboere ved Grønttorvet i Valby for at finde en gerningsmand, der mellem kl. 3 og 5 om natten forsøgte at voldtage to kvinder – den ene blev grebet bagfra, da hun var ved at låse sig ind i sin ejendom, kæmpede mod manden og slap fra ham, og den anden løb væk, da han antastede hende.

