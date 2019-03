Distortion-leder undskylder: Jeg forsøgte at være sjov, og det gik helt galt

Efter 20 år arbejder alle hos Distortion stadig benhårdt på at skabe et inkluderende fællesskab.

En gruppe skriver i et debatindlæg i Politiken 26. marts, at de ikke føler sig trygge ved Distortions gadefester efter et Facebook-opslag, som jeg postede 22. februar. Forfatterne bag debatindlægget har forstået mit facebookopslag sådan, at emner som inklusion, racisme og homofobi er ligegyldige for mig. Det er de ikke. Hverken for mig personligt eller Distortion som organisation. Tværtimod.

I det omtalte facebookopslag formulerede jeg mig forkert. Jeg forsøgte at være sjov, og det gik helt galt. Det har jeg undskyldt for. Og jeg ønsker at bringe den undskyldning igen med dette indlæg. Flere har siden spurgt til Distortions holdning til emnerne. Sidste uge opdaterede vi derfor Distortions hjemmeside med en tekst om festivalens værdier samt et adfærdskodeks, hvor vi tager eksplicit afstand fra alle former for intolerance.

Ingen skal nemlig være i tvivl: Efter 20 år arbejder alle hos Distortion stadig benhårdt på at skabe et inkluderende fællesskab. Vi prøver at skabe en festival, hvor folk mødes med ivrig nysgerrighed og 100 procent tolerance. Brillemusik, popmusik, afrikansk musik, skumfest, pensionistfest og queer-performances skal fungere side om side. Familien Danmark møder drags i virkeligheden, trance-ravere møder afrikanske musikere, jyder møder københavnere osv. Intet er finere end andet, ingen er finere end andre, og alle bliver behandlet ens.

Distortion skal skabe en fællesskabsfølelse, hvor gæsterne tager ansvar og opfører sig respektfuldt over for hinanden. Vi tror, at den bedste måde at nedbryde grænser er ved skabe nysgerrighed og tolerance mellem alle slags mennesker. Du kan læse mere om festivalens værdier samt vores adfærdskodeks på www.cphdistortion.dk/info.