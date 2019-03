38 organisationer tager afstand fra Distortion-leders statusopdatering: Vi føler os ikke trygge til jeres gadefest

Distortion er en festival, der fylder byen med op mod 100.000 mennesker. Alene af den årsag mener vi, at det er vigtigt, at Distortion tager et større ansvar for den fest, de skaber.

Fredag 22. februar skrev stifter og direktør for den københavnske gadefestival Distortion Thomas Fleurquin en facebookopdatering, hvor han tog afstand fra det, han kaldte »hysteriske politiske aktivister, der kæmper mod et racistisk og homofobisk spøgelse, der primært eksisterer i deres tribale sort/hvide hjerner«.

Opslaget, der er skrevet på engelsk, giver i vores øjne udtryk for, at emner som inklusion, antiracisme og antihomofobi ikke prioriteres under Distortion, men derimod bliver anset som værende ligegyldige. I vores optik er en god fest et inkluderende sted, hvor alle kan føle sig trygge og velkomne uanset hudfarve, køn og seksualitet. Derfor bekymrer Thomas Fleurquins udtalelse os meget.

Vi er klar over, at Thomas Fleurquins udtalelse er udtryk for en personlig holdning. Trods Thomas’ i vores øjne halvhjertede forsøg på en undskyldning et par dage senere har Distortion som organisation efter flere uger endnu ikke dementeret udtalelsen offentligt.

Vi mener, at Distortion ligesom alle andre festarrangører har et stort ansvar for aktivt at opfordre sine gæster til at bidrage til en positiv festkultur, som alle københavnske borgere kan være stolte af

Vi må derfor antage, at denne udtalelse danner grundlag for Distortions generelle holdning på området, eller at den som festival i hvert fald ikke er uenig med sin direktør. Derfor føler vi både som borgere i København og som aktører i byens natteliv et ansvar for at informere offentligheden om vores bekymring over denne udtalelse og vores bekymring for gæsternes sikkerhed under årets Distortion. Vi håber, at dette indlæg vil danne grundlag for en offentlig dialog og debat om, hvordan vi ønsker, at en stor gadefestival bør være.

Distortion er en festival, der fylder byen med op mod 100.000 mennesker. Alene af den årsag mener vi, at det er vigtigt, at Distortion tager et større ansvar for den fest, den skaber. At Distortion samtidig foregår i Københavns gader og ikke på et afspærret område, og at man dermed som københavner ikke kan undgå at blive berørt af denne festival, giver kun endnu mere grund til, at festivalen tager ansvaret på sine skuldre.

’A celebration of Copenhagen nightlife’. Sådan brander Distortion sig. Men denne ’fejring’ føler vi os nødsaget til at tage afstand fra. Offentligt at ytre en holdning om, at racisme og homofobi er spøgelser, der ikke eksisterer og dermed heller ikke er noget, der bør italesættes eller bruges ressourcer på aktivt at bekæmpe, er i vores øjne et klart brud på sikkerheden.

Vi mener, at Distortion ligesom alle andre festarrangører har et stort ansvar for aktivt at opfordre sine gæster til at bidrage til en positiv festkultur, som alle københavnske borgere kan være stolte af. En kultur, som mange andre danske festarrangører igennem de seneste år har sat fokus på.

I kølvandet på denne situation føler vi os som medunderskrivere af dette brev nødsaget til at tage afstand fra Distortion. Vi har et inderligt ønske om, at Distortion-folkene efter at have læst dette indlæg ser nødvendigheden i at genoverveje, hvordan de fremover ønsker at afholde en af Europas største gadefestivaler. Vi håber desuden, at dette brev kan åbne for en dialog omkring, hvordan Distortion kan gøres til en tryggere og mere inkluderende festival.

Så kære Distortion. Vi ønsker at se handling og ændringer, ikke halvhjertede undskyldninger. Vi håber, at I er enige i, at fester, hvor der tages afstand fra alle former for diskrimination og aktivt kæmpes for at skabe en sikker og inkluderende festkultur, er værd at stræbe efter. Vi er en lang række organisationer og aktører, der arbejder for og har stor erfaring med netop dette, og vi vil gerne arbejde sammen om at komme tættere på en festkultur og et natteliv, vi alle kan være stolte af.