Corona har gjort internettet til det sjoveste sted i verden. Se bare disse 33 memes udvalgt af eksperterne

»Ej blot til lol« står der på@skammekrogen, som bestyres af 26-årige Mette Skammeritz, der bor på Nørrebro og har 26.000 følgere.

Hvad er din memeæstetik?

»Mine memes handler mest af alt om at lave sjov med middelklassen. Der er noget supersjovt med at lave sjov med flertallet og den gruppementalitet, der ofte eksisterer der. Overklassen og underklassen har det med at lave sjov med sig selv, så det er lidt kedeligt. Jeg prøver at have en overvægt af originale memeformater. Men nogle gange giver det bare mening at bruge et memeformat, der allerede eksisterer. Og hvis alt andet fejler, så er der altid et billede af Lars Løkke. Den mand har tusind ansigter«.

Har memes betydet mere for dig siden karantænen?

»Jeg kan tydeligt mærke, at jeg har fået flere følgere under corona. Der er helt klart flere, der har haft brug for at grine lidt ad corona i form af memes under karantænerne«.

Hvad har det været for et memeår?

»En gave for os memeprofiler. I starten var det jo noget med at sidde klar under pressemøderne og livememe. Nu er det meste efterhånden memet, så det er svært at finde det sjove i corona lige p.t. Mine memes er ofte baseret på personlige oplevelser, interaktioner med andre mennesker og oplevelser i kulturlivet«.

Her er Skammekrogens favorit-corona-memes: