Lige nu vandrer vi hvileløst rundt i vores små lejligheder og er efterhånden så sprængfyldt med ophobet festenergi, at det til tider kan føles som en tikkende bombe.

Måske tænker vi endda, at hele foregående års manglende socialisering kræver kompensation mange år ud i fremtiden, når landet endelig åbner igen?

Det var i hvert fald præcis, hvad man oplevede i tiden efter 1. Verdenskrig, hvor folk festede, som de aldrig havde festet før, og perioden kender vi i dag som ’brølende 20’ere’.

Selv om det i følge både forskere og Nordens største største barkoncern måske ikke helt går så vidt i dette århundrede, er der ingen tvivl om, at københavnerne vil feste lidt vildere i perioden efter genåbningen.

Ibyen har spurgt en række københavnere, om de tror på endnu en runde brølende 20’ere, og hvordan de skal fejre den kommende genåbning.

Josefine Winding. Dj og booker for Heartland Festival.

»Lad os sige, at det hele åbner på én gang. Så skal jeg i Sjællandsgade Bad med nogle venner. Det plejer virkelig at være min måde at komme igennem de kolde dage på, så den her vinter har været exceptionelt hård for en sauna-pige som mig«.

»Og så skal jeg ned på Baka d’Busk og have en af hver fra menukortet og en masse vin. Og så på Friheden og videre på Hotel Cecil og høre koncert og danse resten af natten. Helst med så mange venner som muligt – og helt sikkert flere end fem!«.

Så skal jeg også have min Chanel-taske på. Jeg købte den sidste år – og nu skal jeg ikke lyde som en fed københavnertype, for jeg havde sparet op til den i mange år – men jeg har kun brugt den to gange, for hvor skulle jeg tage den med hen? I Kvickly? Eller på legepladsen? Det orker man jo ikke Lærke Bagger, strikdesigner

Har du planlagt at gå mere amok, når alting åbner igen?

»Jeg har været dj og nattelivsperson i mange år, og inden pandemien var jeg 31 og følte, at det måske var ved at være lidt slut for mig. Men nu tror jeg lige, at jeg har fået købt mig et par år mere. Så jeg glæder mig helt vildt til at komme ud og være omgivet af en masse mennesker, møde nogle nye og dyrke det uforudsigelige«.

»Jeg har faktisk købt helt vildt meget åndssvagt festtøj i løbet af året. Blandt andet nogle virkelig fede oldschool, sorte cowboystøvler og en alt for mørk læbestift. To ting, man bare på ingen måde kan pull off lige nu. Det er mit åbningsweekend-outfit, så det ligger bare og venter!«.

Glenn Bech Nielsen.Forfatter og psykolog. Debuterede med romanen ’Farskibet’ i 2021.

Foto: Valdemar Ren

Tror du, at genåbningen igangsætter det 21. århundredes ’brølende 20’ere’?

»Jeg måtte lige google ’de brølende 20’ere’, men ja, det tror jeg faktisk. Al den frustration, vi hver især har måttet undertrykke, har ophobet sig og nået sit bristepunkt. Vi venter basically blot på at få grønt lys til den kollektive forløsning«.

»Denne fest kræver ingen planlægning. Den handler primært om at sende overjeget på orlov et øjeblik. Forleden læste jeg en coronanyhed, der for en gangs skyld var positiv, og jeg begyndte faktisk at hulke af lettelse«.

Har du sparet op til at spise på restaurant flere gange om ugen eller gå i byen hver weekend?

»Om så jeg skyldte en eller anden kviklånspsykopat (eller bank, for den sags skyld) en halv million kroner, ville jeg feste sammen med mine venner. Og sove fantastisk om natten!«.

Hvad glæder du dig allermest til?

»At opleve frugterne af katastrofen, det vil sige fremkomsterne af den ene efter den anden demonstration for mere økonomisk lighed, mere grøn omstilling, mere regulering af de sociale medier, mere og stærkere tværnationalt samarbejde«.

Geeti Amiri. Debattør, foredragsholder og folkelærer i historie og dansk

Foto: Miriam Dalsgaard

»De brølende 20’ere handlede jo om, at mange gik ud og levede over evne. De optog kæmpestore lån, som de ikke kunne betale, osv. Så jeg håber, at danskerne går tilbage til at leve, som de gjorde før coronaen, men ikke at det bliver de nye brølende 20’ere, hvor folk lever over evne«.

Kommer du selv til gå mere amok, når alting åbner igen?

»Jeg har jo faktisk virkelig nydt den her nedlukning. Faktisk så meget, at det nærmest har været helt bekymrende. Det er gået op for mig, at det liv, jeg kørte før, hvor jeg nærmest kun kom hjem for at sove, ikke nødvendigvis gav mig hjertelykke eller livskvalitet. Den mest knappe ressource, vi har i det her land, er tid, og vi har været ualmindeligt generøse med vores tid før nedlukningen. Det er ikke sikkert, vi vil være det efter pandemien«.

Har du planlagt, hvilket tøj du skal have på den første dag i et åbent samfund?

»Nej, det har jeg ikke. Jeg er jo typen, der altid er overdressed, så jeg skal virkelig passe på, ellers kommer jeg sikkert i en balkjole. Det er det der afghaner-gen, jeg har i mig – det er aldrig ’less is more’, men altid ’more is more’«.

»Jeg savner seriøst at dulle mig op! Men jeg har lært værdien af at dulle mig op for min egen skyld og insistere på at gøre det, også selv om jeg bare skal sidde derhjemme. For det der med at sidde med morgenhår og ligne noget, der er løgn, det kan altså ikke være sundt for ens psyke«.

Om så jeg skyldte en eller anden kviklånspsykopat (eller bank, for den sags skyld) en halv million kroner, ville jeg feste sammen med mine venner. Og sove fantastisk om natten! Glenn Bech, forfatter og psykolog





Allan Randrup.Professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet

Foto: Jonas Olufson

Hvad glæder du dig allermest til, når landet åbner igen?

»At komme ud og spise! Og til at bibliotekerne åbner igen. Der er ikke så meget brølende 20’ere over det, men i min familie læser vi meget, og det bliver hurtig dyrt, hvis man skal købe alle de bøger«.

Hvad skal du spise på din yndlingsrestaurant?

»Smørrebrød på Ambassaden & Konsulatet. Specielt i sommerhalvåret, hvor man kan sidde ude, er det et rigtig dejligt sted. Og helt specifikt glæder jeg mig til deres tatar. Den er god. Den franske restaurant Le Lac nåede også lige at åbne rundt om hjørnet fra, hvor jeg bor inden alt lukkede. Det er en hyggelig bistro med god mad og god service til rimelige priser. Den havde vi lige udset os som vores nye husrestaurant, så jeg håber meget, at den overlever«.