Hvis du regner med, at dit liv bliver sådan efter coronakrisen, har du nok for høje forventninger

Higer du også efter at bumpe ind i fremmede mennesker og nye input ude i byen? Er du bare klar til at komme væk fra webcam og fedtet hår og ud og spille smart, når natklubber, barer og restaurant endelig, endelig åbner igen?

Hvis svaret er ja, så tyder noget på, at du ikke er den eneste.

Selv om nattelivet har lange udsigter, begynder håbet om et mere åbent samfund så småt at spire i solen. Efter en hård vinternedlukning er de fleste af os formentlig sprængfyldt med ophobet festenergi – og kigger man i historiebøgerne, vil det ikke være første gang, at overståede krisetider skaber festlyst.

Det er helt basalt – som Churchill sagde om champagne: »I sejren fortjener jeg det. I nederlaget har jeg brug for det« Adam Falbert, adm. direktør, Rekom

I kølvandet på Første Verdenskrig og den spanske syge blomstrede verden på ny, og i dag kender vi eftertiden som ’de brølende 20’ere’. Særligt i USA oplevede man et økonomisk opsving, og folk festede, som de aldrig havde festet før.

Men også herhjemme udløste krigens afslutning et brølende byliv.

Revyerne blev flere. Nu var teatrene ikke kun for fine folk, og middelklassen grinede og hujede med, mens de fik sig en øl. Josephine Baker kom til København. Den tidlige jazz begyndte at flyde fra barerne, og hos kvinderne blev både håret og skørterne kortere.

Der var for alvor gang i gaderne. Og måske kan der komme det igen.

»Som løver i bur«

Spoler man godt 100 år frem til i dag, befinder verden sig i en ny krise.

Af en lidt anden kaliber, bevares, men efter over et års tilbageholdenhed, afstand, sprit og ulykkelighed kunne historien meget vel gentage sig. Omkring hver fjerde dansker forventes nemlig at gå mere eller endda meget mere i byen, når restriktionerne slækkes. Det viser en rundspørge blandt 1.000 respondenter, der er foretaget af analysebureauet Wilke for nichemediet FødevareWatch.

Normerne ændrer sig, så der blev plads til vild jazzmusik, burlesqueshows og løssluppen seksualitet Mikke Thelle, lektor i historie ved Aarhus Universitet og leder af Dansk Center for Byhistorie

Hos Nordens største barkoncern, Rekom Group, ser man da også tendenser, der peger på, at folk vil brage ud i nattelivet igen, så snart muligheden byder sig.

Foto: Rights Managed/Ritzau Scanpix Charleston-dansen blev en fast del af de brølende 20'ere.

»Vi får et hav af henvendelser fra gæster, der vil holde alt fra firmafester og polterabender til fødselsdage eller andre arrangementer, og vi kan jo ikke sige andet, end at vi sætter et kryds i kalenderen og håber, det kan afholdes«, siger Adam Falbert, der er administrerende direktør i Rekom, og fortsætter:

»Vores egne ansatte – som jo også normalt går meget ud – bevæger sig lige nu rastløse rundt som løver i et bur. Så det er klart, at der er et enormt behov derude, og at vi kommer til at kunne mærke det, når vi endelig åbner«.

I koncernen kalkulerer man dog med, at der med al sandsynlighed bliver tale om en gradvis genåbning af nattelivet, hvor der »langsomt vil åbnes op for ventilen«.

»Der er ingen tvivl om, at folk vil gå mere ud og feste, men at det bliver decideret ragnarok og et helt årti med fest, det er nok overdrevet«, siger Adam Falbert.

At aktiviteten i nattelivet vil øges i en kortere periode, er dog næsten sikkert, mener Adam Falbert. Han henviser til de erfaringer, de gjorde sig i sommer, da koncernens barer og natklubber åbnede i Finland. Selv om de kun måtte bruge 75 procent af deres kapacitet, lå de nemlig 30 procent over budget.

Hvad kan vi lære af 1920’erne?

Hvis de to kriser rent faktisk kan sammenlignes, og 2020’ernes indestængte festenergi gør os lige så vilde som dengang, hvad kan vi så forvente?

I 1920’erne tog traditionen for folkelig nytårsfejring i København til. Rådhuspladsen fyldtes hvert år med store bål og simpelt fyrværkeri. Folk hang i lygtepælene og holdt taler.

Det er ifølge Mikkel Thelle, der er lektor i historie ved Aarhus Universitet og leder af Dansk Center for Byhistorie, et meget godt billede på det opbrud, krigen bragte med sig:

»Det blev moderne at udtrykke sig i det offentlige rum. Og det var vildt, for tidligere generationers tro på tradition, moral og autoritet var udfordret med krigen«, siger han og henviser til, hvordan krigens fattigdom og tab gjorde folk trætte af snævre, konservative normer og dårlige levevilkår.

Foto: Gunnar Zelius Madsen To nøgne unge kvinder poserer i venuskostume. Sandsynligvis syngepiger i en af tidens varieté-forestillinger.

Det satte blandt andet skub i fagbevægelserne og ungdomskulturen, så arbejdere, kvinder og unge krævede og fik nye rettigheder i det offentlige rum, både formelt og uformelt.

I 1920’erne havde den unge arbejderklasse så fået råd til at gå i byen. Samtidig sendte globaliseringen nye kulturelle strømninger mod Danmark, og den teknologiske udvikling gjorde radioen til det nye store medie, ligesom underholdning og biografbesøg var mere tilgængeligt.

»Filmkameraet gør det muligt at gå i biografen. Radioen bliver 20’ernes nye store medie. Og pludselig kommer de første musikoptagelser til fra USA. Så kan de unge håndværkersønner anskaffe sig en saxofon og begynde at spille op på barerne«, forklarer Mikkel Thelle.

»Normerne ændrer sig, så der blev plads til vild jazzmusik, burlesqueshows og løssluppen seksualitet«, siger Mikkel Thelle.

Fem kilo ekstra og et ribbet havecenter

Selv om de færreste af os nok siger nej tak til champagne, når muligheden igen byder sig, forholder flere forskere sig dog skeptisk til teorien om, at restriktionernes endeligt vil igangsætte det 21. århundredes brølende 20’ere.

Med undtagelse af nattelivet har danskerne nemlig haft mulighed for at holde forbrugerismen i et nogenlunde status quo, og netop derfor er »den brølende 20’ere-devise noget overdrevet«, siger Louise Aggerstrøm Hansen, senioranalytiker i Danske Bank, til FødevareWatch.

Mikkel Thelle påpeger også, at den spanske syge slog mellem 20 og 50 millioner ihjel på verdensplan og 15-18.000 herhjemme, mens det anslås, at krigen tog 16,5 millioner soldater og civile med sig. Situationen var altså lidt en anden end under den nuværende pandemi, hvor cirka 2.400 danskere er døde med covid.

Festlighederne satte også sit præg på moden i 1920'erne.

Selv om mange har lidt under coronanedlukningen, har de os fleste af os måske bare taget fem kilo på, købt et sommerhus eller ribbet et havecenter.

Vi har lige akkurat haft tid til at hygge os, og nu vil vi egentlig bare gerne tilbage i hamsterhjulet. De kriser ligger altså langt fra hinanden, men alligevel tør Mikkel Thelle godt at sammenligne frihedstrangen:

»Krisen i dag kan sagtens skabe samme momentum for at gentænke nogle ting. Men det økonomiske opsving og alle de teknologiske muligheder, som for alvor satte gang i festen og forbruget i 1920’erne, har vi jo allerede i dag. I dag handler den teknologiske udvikling ikke om at skabe vækst, men om at styre væksten«, forklarer han.

»Så det trick kan vi nok ikke lave igen«.