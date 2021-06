Tjenerdagbog fra en fuldt booket restaurant: »De dyreste koster omkring 2.500 per flaske. Dem sælger vi stort set hver dag for tiden«

En ny omgang brølende 20’ere, hvor hele byen syder af fest, lader vente på sig. Men nogle steder flyder champagnen, pengene sidder løst, og skaldyrsfade ryger på bordet for at fejre friheden, nu hvor byen er åben igen. Et af dem er Pastis i Gothersgade, hvor tjener Victor Hvid-Hansen her beretter fra en fredagsvagt.