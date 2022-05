»Hvis folk synes, mit job er mærkeligt, så skal de se på deres eget«

Hun har været på jokeskrivningskursus i standupmiljøet og business school i Australien, og nu har hun hyret en retorisk rådgiver for at sikre sig, at hun får din opmærksomhed. For Mette Riise handler det at være kunstner nemlig ikke bare om inspiration og sene nætter i atelieret. Det handler om optimering