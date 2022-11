Han er hyret til en af årets største roller: »Shit, hvordan har I overhovedet hørt om mig?«

Han havde ikke troet, at han kunne få rollen som Tony. Men når musicalen ’West Side Story’ spiller dette efterår, er det med Søren Torpegaard Lund i front. Og han er færdig med at tænke, at han skal gemme sig selv i rollen.